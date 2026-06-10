新番組『AI大作戦』スタート！バイきんぐ小峠が“秘密結社”を結成＜コメントあり＞

今まで人間の力だけでは太刀打ちできなかった課題――いわば“ミッションインポッシブル”にAIを駆使して挑んでいく実験的なバラエティ『AI大作戦』が6月10日（水）にスタートする。

初回放送直前、バイきんぐ・小峠英二をはじめ、いとうせいこう、錦鯉（長谷川雅紀、渡辺隆）、渡辺瑠海アナウンサーらレギュラーメンバーからコメントが到着した。

『AI大作戦』の舞台は、今まで不可能とされてきたミッションに挑む“秘密結社”という設定。

指揮官の小峠英二以下、プロフェッサーのいとうせいこう、エージェントの錦鯉、アナリスト（分析官）の渡辺瑠海アナウンサーが、精鋭部隊として集結する。

さらに、この秘密結社には画像や映像を生成する「AIクリエイター」もたくさん所属しており、ミッションにともに挑んでいく。

彼らが遂行していくのは、“不可能をAIで可能に”をテーマに、AIを駆使して新たな表現を生み出し、これまで実現が難しかったアイデアや企画に挑戦していく、というワクワク感満載の任務。

番組では毎回、AIを活用したミッションを設定。ミッションの内容は、AIクリエイターたちによるオリジナル作品の制作をはじめ、AIによる日常や社会にある困りごとの解決、さらには映像として残っていない出来事をAIを使って視覚化＆再現するなどさまざま。

人間の発想力とAIの技術を掛け合わせることで、これまで形にすることが難しかったアイデアを新たなエンターテインメントへと昇華して届ける。

◆与田祐希ら芸能人も作品制作に参戦！

記念すべき初回は、生成AIを扱うクリエイターたちが制作した短編映像作品を審査する企画「ジャパン・エーアイ・クリップ検定（通称“JAI検（ジャイ検）”）」を開催。

今回のテーマは、絵画「モナ・リザ」や彫刻「考える人」を題材にした美術の新解釈や、プロレスラー・ウルフアロンの画像を使った“とんでもプロレス”など。

それらのお題のもと、AIクリエイターと与田祐希ら芸能人たちが自らの発想と技術を駆使して珠玉のオリジナル映像作品を生み出していく。

ゲスト審査員は、芸人だけでなく脚本家や演出家としても活躍する、かもめんたる・岩崎う大。いったいどのような映像作品が誕生するのか注目だ。

さらに「錦鯉のお助けエージェント」では、さまざまな社会問題にAIを活用して解決に挑む。

今回は、錦鯉が後継者不足に悩む老舗和菓子店を訪問。最新のAIツールを使い、店主の和菓子作りの技を映像と音声から徹底分析する。

職人ならではの繊細な手さばきや、感覚に頼ってきた工程をAIが読み解き、マニュアルを作成。そのマニュアルをもとに長谷川が実際に和菓子作りに挑戦する。

はたして、熟練の職人技はAIによってどこまで再現できるのか？

◆小峠英二（バイきんぐ） コメント

ワンコーナーではなく、番組全編をとおしてAIに関する企画だけお届けする番組というのは、かなり珍しいのではないかと思います。いとうせいこうさんが番組にいらっしゃることで、我々には思いつかないような切り口でお話ししてくださいますし、知識も本当に豊富なのでとてもありがたい存在です。

今はもう、時代の流れとしてAIを無視できないところまで来ていると感じています。AIに興味のある方はもちろん、これまであまり関心のなかった方も、この番組を見ていただけたら現在のAIはどんなことができるかわかると思います。ぜひご覧ください。

◆いとうせいこう コメント

AIについて、がっつり長く扱うコーナーがあるので、その分、AIのことがより分かりますし、勉強にもなるところが面白いです。ただ、AIの番組なのに、出演者は間抜けなことばかりしゃべっていて、最先端の情報を的確に言える人が一人もいないんです（笑）。でも、そこにこそ、AIと人間が一緒に何かを作るときの“面白い隙”が生まれるといいなと思っています。

今後は、人情噺をAIに聞かせて、どのあたりでAIの感情のようなものが動くのかを測ってみたいですね。そして、僕たちがどれくらいAIの感情を動かせるのか、競ってみたいです。ほかにも、家族の予定を忘れてダブルブッキングしないように、みんなのスケジュールを把握してくれるアプリを作ってほしいです。アイデアは出します！

◆長谷川雅紀（錦鯉） コメント

番組をとおしてAIのことを勉強できるので、未来につながる番組だなと感じました。次回6月17日（水）放送予定の「“本当にあった奇跡の話”上映会」では、僕自身の奇跡体験も披露しているのですが、正直、結果に納得していません（笑）。ぜひ視聴者のみなさんにも“奇跡の話”か“フェイク話”か、判断していただきたいです。

今後、AIで寝ているときに見た夢を映像化するような企画もやってみたいですね。初回の収録はめちゃくちゃ面白かったです。怒られる場面もありましたが、それも含めてたくさん笑いました。とにかく面白いので幅広い年齢層に見ていただきたいです。

◆渡辺隆（錦鯉） コメント

AIと人間の接点は、実は見えないところでいろいろあると思うんです。そういう部分をこの番組で紹介していけたらいいなと思っています。今回、職人の技をデータ化して学べる最新のAIツールが登場するのですが、それを使って、ラーメンのお店を出せるようなプロを輩出できたら面白いんじゃないかなと。

僕自身、AIについては全く詳しくないので視聴者の方と一緒にこの番組を通して勉強していきたいです。AIの情報を紹介するだけではなく、感動できたり感心できたりする番組なので、AIに興味がない方でも気軽に見ていただけたらうれしいです。

◆渡辺瑠海（テレビ朝日アナウンサー） コメント

AIは日々進化していて、翌日には新しいものが次々と登場しています。番組も、常に最新のAIを使ってどんどん進化して、視聴者の皆さんに愛される番組になれたらと思っています。

出演者陣もいとうせいこうさんが普段とは違ったふざけた一面を見せてくださったり、私がストーリーテラーに挑戦させていただいたり、錦鯉さんもロケに行かれたりと、それぞれがいろいろな形で頑張っていますので、そこも楽しんでいただけたらうれしいです。