サンワサプライが運営する直販サイト『サンワダイレクト』は、オープンイヤー型Bluetoothヘッドセット『400-BTSH028』を発売した。販売価格は6,982円（税抜）。

【画像あり】充電台に置いている本体を持つだけで通話に出られる 本体の機能一覧

耳をふさがないオープンイヤー型を採用しており、通話中でも周囲の声や呼びかけ、オフィス内の音に気づきやすい構造となっている。イヤホンのような圧迫感や蒸れを感じにくく、長時間のオンライン会議や電話対応にも対応する。

付属の充電台に置くだけで充電が可能で、ケーブルを毎回挿し込む手間がない。充電台に置くとヘッドセットの電源が自動でオフになる仕様のため、電源の切り忘れを防げる。

マイクには単一指向性マイクを搭載し、口元の音声を拾いやすく、周囲のノイズを抑えながら明瞭な通話をサポートする。可動式アームによりマイクを口元へ近づけやすく、マイクミュートボタンも備える。

本体は約27gの軽量設計で、長時間の通話や会議でも耳への負担を抑える。音楽再生は約10時間、通話は約8時間、待受は約120時間に対応する。通信規格はBluetooth Ver.5.4。

あわせて、マルチポイントにも対応しており、2台の携帯電話やスマートフォンで同時待受けが可能となっている。会社用と個人用、スマートフォンとタブレットなど、複数端末の使い分けにも活用できる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）