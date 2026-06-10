音楽番組『Star Song Special』シーズン3の第7回が、6月11日14時よりPrime Videoにて配信。MCは安東弘樹が務め、Aぇ! groupがゲストとして番組初登場する。

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スタジオライブでは、Aぇ! groupが「でこぼこライフ」を披露。同曲はAぇ! groupが初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌となっており、佐野晶哉は「サビの振りがめちゃくちゃキャッチーですので、皆さんも一緒にダンスしましょう！」と呼びかける。

AmBitiousは、オリジナル曲「耽美 -TANBI-」を披露。永岡蓮王は「誰か1人、めちゃくちゃカッコいいメンバーからの台詞で始まる！！」とアピールし、さらにAぇ! groupの「Colorful Days」をカバー。浦陸斗は「ずっと（カバーを）やりたかったです！観ている皆さんが笑顔になること間違いなしの曲です」と熱を込めて話す。

トーク企画『Switch Question』では、Aぇ! groupと関西ジュニアのAmBitiousが対面。まずは“ジュニアから見たゲストの印象”が紹介される。

質問タイムでは、永岡がAぇ! groupのバラエティスキルを深掘り。正門が「今までで一番過酷だったロケ」を語るほか、佐野がAぇ! groupは「MC・ツッコミ・大ボケ・小ボケ」で役割が分かれていると述べる。また、岡の質問がきっかけでAぇ! groupデビュー前の友情エピソードが明らかになり、小島は「今思えば青春ですよ」と感慨深く振り返っていく。

浦や真弓孟之は、音楽大学卒の佐野へ“作詞作曲”や“歌”にまつわる質問を投げかける。大内が「佐野くんに憧れて音楽大学に通っていて、作詞作曲を学んでいる」と話すと、佐野がかつての経験談を伝えはじめ、本格的な内容にMCの安東が「新しい世界が開かれそうですね！」と感心する。また、『第2回「チャンカパーナ」ロングトーン対決』が行われる場面も。

井上は「末澤くんは昔、怖くてトガッてたイメージがあるんですけど、今だから言える“末澤伝説”はありますか？」と質問。末澤が語る関西ジュニア時代の“武勇伝”にAmBitiousメンバーたちは「僕らのなかで人生1回あるか無いか（笑）」（真弓）と驚き、佐野は「一番トガッてた頃」の末澤の様子を暴露する。

さらに大内は、デビューから2年が経ったAぇ! groupのメンバーたちへ「東京に染まったメンバーはいますか？」と質問。その後、同じ質問が“スイッチ”する場面ではAmBitiousの岡が「東京で憧れている場所」を告白。関西では経験しなかった“ある環境”に魅了されたという。また、収録後に行われた反省会では、山中一輝に“心残り”があったと明かされる。

なお、Storm FILM Official YouTubeチャンネルでは第7回のティザー映像が公開中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）