ファーマフーズ<2929.T>は後場急落している。午後１時３０分ごろに発表した第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）連結決算が、売上高４８５億５５００万円（前年同期比３．７％増）、営業損益１４億３０００万円の赤字（前年同期２億１７００万円の赤字）となり、赤字幅が拡大して着地したことが嫌気されている。



同社は今期について、上期を積極投資期、下期を利益転換期として成長投資を行っており、「ニューモシリーズ」に続く収益柱の育成を目的とした成長投資を継続し、広告宣伝費を前年同期に比べ１７億円積み増したことなどが利益を圧迫した。



なお、２６年７月期通期業績予想は、売上高６７０億円（前期比２．７％増）、営業利益２０億円（同１５．５％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS