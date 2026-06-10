ベストワンドットコム<6577.T>は後場プラスに転じ、年初来高値を更新した。きょう午後１時３０分ごろ、２６年７月期第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想は従来予想の２５億５０００万～３０億５０００万円から２８億５０００万～３０億５０００万円（前期比１２．０～１９．９％増）、営業利益予想は２億７５００万～３億２５００万円から３億１０００万円～３億５０００万円（同９．６～１１．０倍）に引き上げた。同時に期末一括配当予想は６円増額の２６円（前期実績は１８円）に変更しており、これらを好感した買いが集まっている。



主力のクルーズ旅行事業で２６年５月に催行したチャータークルーズが当初計画を上回る集客となり、ほとんど完売。また、買取キャビンを中心に船会社の自主催行クルーズの販売も堅調に推移した。なお、第３四半期累計は売上高が１４億４３００万円（前年同期比７．９％減）、営業損益は３５００万円の赤字（前期は３９００万円の赤字）だった。



出所：MINKABU PRESS