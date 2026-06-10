「ドラゴンクエストモンスターズ」シリーズ最新作『ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』が、12月3日にNintendo Switch 2／Nintendo Switchで発売されることが決定した。Nintendo Storeおよびニンテンドーeショップでは予約受付が開始されている。

【画像あり】幼いビアンカとフローラに加えデボラも登場 立ち絵・スクリーンショット

本作は『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』に登場したビアンカとフローラを主人公に据えたタイトル。魔物と心を通わせるモンスターマスターとなったふたりの少女が、仲間にしたモンスターとともにふしぎな異世界を冒険する内容となっている。

ビアンカはアルカパの町からやってきた、明るくて気さくな少女。面倒見がよく、持ち前の行動力でみんなを引っ張っていく存在として描かれる。一方のフローラは、サラボナの町からやってきた慎ましく可憐な少女で、相手に寄り添い、そっと手を差し伸べる優しい心を持つ。

ふたりの冒険を支える仲間として、フローラの姉であるデボラ、モンスターマスターとしての極意を教える不思議な精霊わたぼう、ゆるふわなテンションと口調で場を盛り上げる精霊アゲぴぴが登場する。

冒険の舞台となるのは「カレキの国」を拠点とした世界で、常夏の浜辺や巨大な野菜・果物が実るふしぎな草原など、多種多様なフィールドが存在する。

フィールドは湾曲した地平線になっており、時間経過で昼夜が切り替わる仕様。時間帯によって出会うモンスターの種族や行動が変化する。

海底の探索も可能で、サンゴ礁のほか海賊船が沈んでいるエリアも用意されている。

「ドラゴンクエストモンスターズ」シリーズでは、主人公がモンスターマスターとなり、各地で出会うモンスターを仲間にしてバトルや配合を繰り返しながら育てていく。本作ではシリーズおなじみのモンスターに加えて新たなモンスターも登場し、500種族以上の仲間と出会うことができる。

モンスターはスカウトや自発的な仲間入りなど、さまざまな方法で仲間にできる。バトルでは「さくせん」を指示して敵を撃破し、レベルアップによって呪文や特技を習得していく。さらに、モンスター同士を配合することで新たなモンスターを生み出すことも可能だ。

あわせて、ゲーム本編と追加ダウンロードコンテンツ4点がセットになった『マスターズ版』（ダウンロード版）も予約受付中。予約者には、発売の48時間前から本編がプレイできるアーリーアクセス権が付属する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）