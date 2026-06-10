開催：2026.6.10

会場：ラスベガス・ボールパーク

結果：[アスレチックス] 7 - 5 [ブリュワーズ]

MLBの試合が10日に行われ、ラスベガス・ボールパークでアスレチックスとブリュワーズが対戦した。

アスレチックスの先発投手はジョン・ギン、対するブリュワーズの先発投手はロバート・ガサーで試合は開始した。

1回表、2番 ジャクソン・チョウリオ 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでブリュワーズ得点 ATH 0-2 MIL

1回裏、2番 ニック・カーツ 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでアスレチックス得点 ATH 1-2 MIL

2回裏、7番 ヘンリー・ボルテ 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでアスレチックス得点 ATH 3-2 MIL

4回表、7番 サル・フリリック 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 ATH 3-3 MIL

5回裏、4番 タイラー・ソダーストロム 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでアスレチックス得点 ATH 5-3 MIL、6番 ヨナ・ハイム 2球目を打ってセンターへのホームランでアスレチックス得点 ATH 6-3 MIL

6回表、7番 サル・フリリック 2球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでブリュワーズ得点 ATH 6-4 MIL、1番 クリスチャン・イエリチ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 ATH 6-5 MIL

6回裏、8番 ザカリー・ゲロフ 6球目を打ってセンターへのホームランでアスレチックス得点 ATH 7-5 MIL

試合は7対5でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのジョン・ギンで、ここまで4勝3敗0S。負け投手はブリュワーズのロバート・ガサーで、ここまで0勝3敗0S。アスレチックスのバーネットにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

ここまでアスレチックスは32勝35敗で3.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区3位。一方ブリュワーズは41勝24敗で（ナ・リーグ）中地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-10 14:36:50 更新