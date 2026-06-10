2026年6月10日（水） MLB アスレチックス vs ブリュワーズ 試合結果
開催：2026.6.10
会場：ラスベガス・ボールパーク
結果：[アスレチックス] 7 - 5 [ブリュワーズ]
MLBの試合が10日に行われ、ラスベガス・ボールパークでアスレチックスとブリュワーズが対戦した。
アスレチックスの先発投手はジョン・ギン、対するブリュワーズの先発投手はロバート・ガサーで試合は開始した。
1回表、2番 ジャクソン・チョウリオ 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでブリュワーズ得点 ATH 0-2 MIL
1回裏、2番 ニック・カーツ 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでアスレチックス得点 ATH 1-2 MIL
2回裏、7番 ヘンリー・ボルテ 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでアスレチックス得点 ATH 3-2 MIL
4回表、7番 サル・フリリック 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 ATH 3-3 MIL
5回裏、4番 タイラー・ソダーストロム 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでアスレチックス得点 ATH 5-3 MIL、6番 ヨナ・ハイム 2球目を打ってセンターへのホームランでアスレチックス得点 ATH 6-3 MIL
6回表、7番 サル・フリリック 2球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでブリュワーズ得点 ATH 6-4 MIL、1番 クリスチャン・イエリチ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 ATH 6-5 MIL
6回裏、8番 ザカリー・ゲロフ 6球目を打ってセンターへのホームランでアスレチックス得点 ATH 7-5 MIL
試合は7対5でアスレチックスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はアスレチックスのジョン・ギンで、ここまで4勝3敗0S。負け投手はブリュワーズのロバート・ガサーで、ここまで0勝3敗0S。アスレチックスのバーネットにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。
ここまでアスレチックスは32勝35敗で3.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区3位。一方ブリュワーズは41勝24敗で（ナ・リーグ）中地区1位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-10 14:36:50 更新