10日14時現在の日経平均株価は前日比1527.74円（-2.34％）安の6万3888.89円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は735、値下がりは787、変わらずは36。



日経平均マイナス寄与度は568.8円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が314.97円、キオクシア <285A>が111.46円、ＴＤＫ <6762>が105.59円、イビデン <4062>が85.82円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を232.31円押し上げている。次いでファストリ <9983>が45.05円、スクリン <7735>が17.03円、リクルート <6098>が16.59円、中外薬 <4519>が13.88円と続く。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位は不動産で、以下、小売、食料、サービスと続く。値下がり上位には非鉄金属、その他製品、海運が並んでいる。



※14時0分12秒時点



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