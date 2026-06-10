舞台女優でレースクイーン、グラビアアイドルとしても活動する早川みゆき（29）が9日夜、自身のインスタグラムを更新。ミニ・ブラウス＆デニム姿を披露した。

「めっちゃピースしてる 明日は東京ガーデンシアターにて、『ASIA CULTURE FESTIVAL 2026』お昼のファッションショーに出演させていただきます」と報告。

ミニ・ブラウス＆デニム姿の写真をアップし「あまりにも豪華な方々が出演するイベントに出演させていただけて本当に光栄です！精一杯務めます！！！」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「デニムコーデお似合いでスタイル良くて可愛い」「みゆきちゃん、脚が細くて可愛い過ぎる」「キレイ」「可愛すぎる」「デニムコーデに最高の笑顔 可愛い」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年からはチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動している。今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。チャームポイントは脚。趣味はバックパッキング、ミニチュアフードづくり。特技は、馬の鳴きまね。