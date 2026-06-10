プロ野球は10日、5月度の「大樹生命月間MVP賞」を発表。セ・リーグでは阪神の高橋遥人投手と佐藤輝明選手、パ・リーグでは日本ハムの伊藤大海投手と西武のネビン選手が選出されました。

セ・リーグは、阪神の2選手はともに3、4月度から2か月連続の受賞。高橋投手は5月に1完封を含む4戦3勝、防御率1.52の成績。佐藤選手は5月打率.363、7本塁打、14打点でリーグ首位を走るチームを牽引しています。

パ・リーグは、日本ハムの開幕投手を務めた伊藤投手が自身3度目の受賞。5月は交流戦の阪神戦で完封勝利を挙げるなど、4試合負けなしの4連勝を飾り、防御率1.24をマーク。野手では2度目の受賞となった西武・ネビン選手が5月打率.341、9本塁打、19打点の好成績。リーグ首位を走る立役者となっています。

◇5月度 大樹生命月間MVP賞

セ・リーグ

【投手】郄橋遥人(阪神)2度目(2か月連続・今季2度目)

【打者】佐藤輝明(阪神)4度目(2か月連続・今季2度目)

パ・リーグ【投手】伊藤大海(日本ハム)3度目(2024年9、10月以来)【打者】ネビン(西武)2度目(2025年5月以来)