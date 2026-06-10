「カーリング・日本選手権」（１０日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

５チームで争う女子１次リーグ最終戦が行われる。五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレは残り１試合を残して１勝２敗。３チームが進む２次リーグ進出へ、崖っぷちの状況だ。

勝敗数だけでロコが突破できる可能性は１通り。ロコ・ソラーレが中部電力に勝利し、フィロシーク青森がＳＣ軽井沢クに敗れた場合のみとなる。

ロコ・ソラーレが勝ち、フィロシーク青森がＳＣ軽井沢クが勝利した場合は、２勝２敗で３チーム（ロコ・ソラーレ、中部電力、フィロシーク青森）が並ぶ。直接対決の勝敗数も同数のため、女子１次リーグ全試合終了後に大会側が発表するＤＳＣで決着となる。

ロコ・ソラーレが中部電力に敗れ、フィロシーク青森がＳＣ軽井沢クに勝利した場合は、ロコ・ソラーレの敗退が決定。もしフィロシーク青森が黒星なら、１勝３敗で３チーム（ロコ・ソラーレ、フィロシーク青森、グランディール）が並ぶ。直接対決の勝敗数も同数のため、ＤＳＣの数値で決着となる。

◆ＤＳＣ（ドローショットチャレンジ）とは 各試合前に１チーム２人ずつストーンを投じ、ハウス（円）中心への合計距離で先攻、後攻を決める「ラストストーンドロー」（ＬＳＤ）から算出される。ＬＳＤの悪い数値を２つ除いた平均値。五輪などの国際大会を含め、総当たりの１次リーグで勝敗数が同じ場合、ＤＳＣで最終順位を決める。