森香澄、浮気の境界線を明かす「2人きりで一夜を過ごしたらアウト」
婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならないABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜 後10：00）の第7話が、9日に放送された。
【番組カット】ドラマチックな展開に涙する森香澄
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務めている。
第7話では、あやかと年収3000万円の経営者・ヒロキが、「浮気」に対する価値観の違いから衝突。2人のすれ違いをきっかけに、スタジオでは「どこからが浮気か？」をテーマに議論が展開された。
森は自身の考えとして、「2人きりで一夜を過ごしたら」と回答。すると高橋から「LINEを下心満々でやっててもOK？めちゃめちゃ箱根に誘っててもOK？」と問いかけられた。
これに森は「箱根に誘ったら、絶対に一夜を過ごすじゃないですか」と即答。高橋が「でも成就してない。それは浮気じゃない？」とさらに追及すると、「それはギリギリセーフ。私が知らなければ」と持論を展開した。
一方、夏菜は「身体的に触れ合わなければ（浮気じゃない）」としながらも、「逆に致しちゃうことの方が大丈夫かもしれない。手を繋ぐとかの方がしんどい」と独特の価値観を披露。スタジオMC陣それぞれの恋愛観が明らかになる盛り上がりを見せた。
【番組カット】ドラマチックな展開に涙する森香澄
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
第7話では、あやかと年収3000万円の経営者・ヒロキが、「浮気」に対する価値観の違いから衝突。2人のすれ違いをきっかけに、スタジオでは「どこからが浮気か？」をテーマに議論が展開された。
森は自身の考えとして、「2人きりで一夜を過ごしたら」と回答。すると高橋から「LINEを下心満々でやっててもOK？めちゃめちゃ箱根に誘っててもOK？」と問いかけられた。
これに森は「箱根に誘ったら、絶対に一夜を過ごすじゃないですか」と即答。高橋が「でも成就してない。それは浮気じゃない？」とさらに追及すると、「それはギリギリセーフ。私が知らなければ」と持論を展開した。
一方、夏菜は「身体的に触れ合わなければ（浮気じゃない）」としながらも、「逆に致しちゃうことの方が大丈夫かもしれない。手を繋ぐとかの方がしんどい」と独特の価値観を披露。スタジオMC陣それぞれの恋愛観が明らかになる盛り上がりを見せた。