森香澄、西澤由夏アナの婚活に涙「初めて愛された瞬間だった」
婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならないABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜 後10：00）の第7話が、9日に放送された。スタジオではMCを務める森香澄が、西澤由夏アナウンサーの婚活の様子に思わず涙を見せる場面があった。
【番組カット】深刻なすれ違い…涙を流す34歳美人社長
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務めている。
第7話では、西澤と年収4000万円の経営者・キョウスケの関係が大きく動いた。なつえとの“婚約破棄”を決断したキョウスケは、「また話せたらうれしいなと思ったりします」と西澤への思いを告白。さらに「ゆかさんが脳裏に浮かんでいた」「1ミリでも可能性があるんだとしたら、そこにも向き合いたい」と未練を明かした。
その思いを受け、西澤は女性1人だけが使える特別ルール“時を戻すデート”を行使。再会した西澤は「ずっとキョウスケくんのことが頭にある自分がいた」「後悔して今日お呼びしました」と率直な思いを伝えた。キョウスケも手紙を用意して真摯な気持ちを打ち明け、最終的に西澤が合鍵を渡して“ゼロ日婚約”が成立した。
ドラマのような展開を見守った森は、思わず涙を浮かべながら「訳わかんない涙出ました。ゆかさんが初めて愛された瞬間だった」とコメント。夏菜や荒川からも「ドラマみたい」と驚きの声が上がり、スタジオは感動に包まれた。
【番組カット】深刻なすれ違い…涙を流す34歳美人社長
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
第7話では、西澤と年収4000万円の経営者・キョウスケの関係が大きく動いた。なつえとの“婚約破棄”を決断したキョウスケは、「また話せたらうれしいなと思ったりします」と西澤への思いを告白。さらに「ゆかさんが脳裏に浮かんでいた」「1ミリでも可能性があるんだとしたら、そこにも向き合いたい」と未練を明かした。
その思いを受け、西澤は女性1人だけが使える特別ルール“時を戻すデート”を行使。再会した西澤は「ずっとキョウスケくんのことが頭にある自分がいた」「後悔して今日お呼びしました」と率直な思いを伝えた。キョウスケも手紙を用意して真摯な気持ちを打ち明け、最終的に西澤が合鍵を渡して“ゼロ日婚約”が成立した。
ドラマのような展開を見守った森は、思わず涙を浮かべながら「訳わかんない涙出ました。ゆかさんが初めて愛された瞬間だった」とコメント。夏菜や荒川からも「ドラマみたい」と驚きの声が上がり、スタジオは感動に包まれた。