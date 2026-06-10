見取り図・リリー、妻の“ママ”呼び止まらず 相方・盛山は思わず「ヒロミさん以外それやっていいん？」
お笑いコンビ・見取り図のリリー（42）が10日、都内で行われたLIFULL HOME’Sのイベント『賃貸管理のプロに聞く！夏の賃貸トラブル相談室』に登場。5月下旬に、結婚を発表して以降、初のイベント出演で、妻の「呼び方」を明かした。
【写真】結婚発表後初の公の場！幸せそうな表情を浮かべる見取り図リリー
同イベントに相方の盛山晋太郎（40）とともに登場すると、司会者から冒頭「ご結婚おめでとうございます！」の声かけがあった。これにリリーは「ありがとうございます」と感謝。「これからも愛妻家タレントとして頑張っていきたいです」と意気込み、「杉浦太陽さんがライバルです」とタレントの辻希美（38）の夫でもある杉浦に宣戦布告し、集まった報道陣を笑わせた。
また本イベントは「住まい」がテーマ。リリーは「今までは男の1人暮らしなんで、治安とかなんでもよかったんですけど、ママのために…選んでいこうかな」とポツリ。これには盛山も「もう奥さんのことママ？ヒロミさん以外のタレントがそれやっていいん？」とツッコんだが、リリーは「はい！ママのための家ですから」と強い意志を見せた。
その後、イベントで賃貸トラブルに関するクイズい挑戦することになったが、リリーの「ママ」発言が止まることはなく、“愛妻家タレント”としての一歩を踏み出していた。
リリーは5月27日深夜放送のTBSラジオ『スタンド・バイ・見取り図』内で元岡山放送アナウンサーで現在は芸能事務所セント・フォースに所属する今川菜緒（29）との結婚を発表し「紆余曲折ありましたけど、先日籍を入れました」と語り、婚姻届の証人は、盛山が務めたことも明かされた。
【写真】結婚発表後初の公の場！幸せそうな表情を浮かべる見取り図リリー
同イベントに相方の盛山晋太郎（40）とともに登場すると、司会者から冒頭「ご結婚おめでとうございます！」の声かけがあった。これにリリーは「ありがとうございます」と感謝。「これからも愛妻家タレントとして頑張っていきたいです」と意気込み、「杉浦太陽さんがライバルです」とタレントの辻希美（38）の夫でもある杉浦に宣戦布告し、集まった報道陣を笑わせた。
その後、イベントで賃貸トラブルに関するクイズい挑戦することになったが、リリーの「ママ」発言が止まることはなく、“愛妻家タレント”としての一歩を踏み出していた。
リリーは5月27日深夜放送のTBSラジオ『スタンド・バイ・見取り図』内で元岡山放送アナウンサーで現在は芸能事務所セント・フォースに所属する今川菜緒（29）との結婚を発表し「紆余曲折ありましたけど、先日籍を入れました」と語り、婚姻届の証人は、盛山が務めたことも明かされた。