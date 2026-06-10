お笑いタレントのいとうあさこ（55）が9日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜深夜0・04）に出演。学生時代に付けられていたあだ名を明かす場面があった。

この日のテーマはルッキズム。お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーが周りに合わせなくちゃいけなかった大学生時代は「凄いしんどかった」と吐露した。

これに、大久保佳代子も「大学生時代が一番残酷な感じするよね。みんな集まって“新歓コンパです”って言った時に本当に明らかに奇麗って感じの子がバッと男子に囲まれて。で、ポツンとするみたいな経験しちゃうと、焦って“じゃあ、合わせなきゃ”っていうのはあった。本当に大学時代一番残酷です」と賛同した。

すると、いとうは「なんか赤い服着てたから、私だけ名前覚えてもらえないで“トマトちゃん”ってずっと呼ばれていて」と告白。ファーストサマーウイカが「ずっと赤い服着てたんですか？」と聞くと、いとうは「でもリコピンあるからいいじゃんと思って」と主張。MCの上田晋也は「君にはないんだよ、リコピンは」とツッコミを入れていた。