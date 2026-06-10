俳優・上白石萌音（２８）が１０日、都内で行われた「第５１回 菊田一夫演劇賞」授賞式に妹の上白石萌歌（２６）と出席した。

１９７５年に設立された、演劇の発展を願って大衆演劇の功労者を表彰する賞で、萌音は「ダディ・ロング・レッグス」のジルーシャ・アボット役と「千と千尋の神隠し」の千尋役での演技が評価されての受賞となった。壇上に上がり「公演初日の舞台袖くらいに緊張しております。携わられた全ての方々に感謝しております」と感慨深げに話し、「千と千尋−」での海外公演での感想についても触れ「半数以上の方が現地スタッフになりますので、お互いの働き方に影響を受けました。幼い頃に抱いた演劇への憧れをそのまま大切にしながら、いつもワクワクしながら精進したいと思います」と喜びを語り、妹の萌歌も会場で拍手を送った。

演劇大賞を受賞した舞台「大地の子」に出演した萌歌はチェック柄のノースリーブの衣装で登場。「『大地の子』というカンパニーで挑んだ作品が評価していただけたこと、その一員になれたことを心から光栄に思っております。これからも演劇という泥くさくて、とても美しい世界に憧れを抱きながら、日々祈りを込めてお芝居に参加していきたい」と飛躍を誓った。