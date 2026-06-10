◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会 ▽２回戦 日体大７―０周南公立大＝７回コールド（１０日・神宮）

８年ぶり１４度目の出場となった周南公立大（中国地区大学）が日体大（首都大学）にコールドで敗れ、２回戦敗退となった。

投手陣が日体大の１番・藤巻一洸内野手（日大三）に２打席連続弾を浴びるなど計３本の本塁打を許し７失点。打線は日体大先発・生盛亜勇太投手（４年＝興南）から６安打を放つも、勝負どころでの一本を欠き、得点できなかった。

９日の１回戦では、２２年に徳山大から公立化されてから初の１勝をつかんだ。公立化に伴う推薦枠の減少で部員数が大幅に減少、昨春のリーグ戦では最下位も経験するなど、どん底からはい上がった。

挑戦者として真正面から挑んだ全国の舞台を、中村光弘監督（５１）は「全国大会に向けて選手がひたむきに努力を重ねてきたので。今日はこれで負けましたけど、学生の努力をしっかりたたえてあげたいなと思います」。全国の猛者たちに堂々とぶつかった選手へ、称賛を惜しまなかった。