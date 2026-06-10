昨年１２月に再婚を発表したアイドルグループ「最終未来少女」元メンバーの藤咲凪が１０日までにインスタグラムを更新。大人の雰囲気をまとった近影を公開した。

藤咲はグラスと泡の絵文字を記すと、夜景を背景に、シャンパングラスを手にしたショットをアップ。この投稿には「なんか雰囲気かわったね ナチュラルな雰囲気」「美しくなったね」「旦那がうらやましい」「なぎちゃん可愛いー！」「更に可愛くなったな〜凪ちゃん」「夜景と似合うよ！」などの声が寄せられている。

藤咲は昨年１２月、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）で「このたび再婚いたしました」と発表。時期は「３か月前ぐらいに」と昨年９月だったことを明かし「ずっと友人だったんですけど、突然花束を持ってプロポーズされて。ほぼ０日婚みたいな感じで」「一回り年上の方で癒やし系の。子どもにも優しくていい人です」と明かした。藤咲は街頭インタビューをきっかけにブレイク。「サンデー・ジャポン」で、２児のシングルマザーであることを告白し、“リアル推しの子”として話題になった。