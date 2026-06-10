タレントの森尾由美（60）が8日、Instagramを更新。「60歳になるなんて…びっくりです」と、還暦を迎えたことを報告し、注目が集まっている。

【映像】初孫とのプールや日常の様子&還暦を迎えた姿

33歳の長女・優香さん、27歳の次女・真香さんと2人の娘がいる森尾。2022年6月にInstagramで、優香が出産し初孫の香澄ちゃんが誕生したことを報告。その後は3世代の親子ショットや、香澄ちゃんとプールや東京ディズニーシーを楽しむ様子などを投稿し、話題を呼んでいる。

還暦を迎えた姿に驚きの声

8日の投稿では、「本日……誕生日を迎えました。還暦です。事務所でお祝いをしていただきました。感謝です！60歳になるなんて……びっくりです。気持ちは相変わらず成長途中でございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします」とつづり、似顔絵のプレートなどでデコレーションされたケーキを持ち、カメラに向かってほほえむ姿を披露。

還暦を迎えた森尾にファンからは、「おめでとうございます！なんてかわいらしい60歳なんでしょう！」「美しさは全く変わらず！」「私も由美さんみたいに、キレイで若々しい還暦を迎えられるように頑張りたいと思います」など、驚きや祝福のコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）