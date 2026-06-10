鳥取県西部の私立認可保育所で２月、職員が０歳児クラスの園児１人を寝かしつける際、片手をつかんで布団に放り投げる虐待行為をしていたことが、わかった。

県が９日開かれた県議会福祉生活病院常任委員会で明らかにした。

県によると、職員は２月２７日昼、寝ようとしない園児の片手をつかみ、布団に向かって放り投げたという。園児にけがはなかった。

県は翌２８日に関係者の情報提供を受け、調査を開始。保育室内のカメラの映像や職員らへの聞き取りなどから、虐待行為があったと判断した。また、この職員が別の園児に向かって「ブルドーザー」と呼んでいたことも判明した。

常任委ではこのほか、県米子児童相談所（米子市）に一時保護されていた男児が今月５日朝、敷地外の横断歩道上で乗用車と接触する事故があったことも報告された。男児は打撲とすり傷の軽傷という。

県によると、男児は午前７時頃に正面玄関を飛び出し、約２０分後、施設から約８００メートル離れた市道の横断歩道上で接触した。職員は、男児に近づくと走って逃げる可能性があることから、５メートル程度の間隔を空けて同行していたという。