「無能の鷹」(テレ朝チャンネル1)

若手俳優の登竜門的作品でもあるスーパー戦隊シリーズの「獣電戦隊キョウリュウジャー」(2013〜2014年放送)や、漫画原作の実写化で話題を集めた「来世ではちゃんとします」シリーズ(2020〜2023年)など数々の作品で経験を積んできた俳優・塩野瑛久。2024年には大河ドラマ「光る君へ」で演じた一条天皇役で大きな注目を浴びたことも記憶に新しい。その後も「終幕のロンド -もう二度と、会えないあなたに-」(2025年)や「未来のムスコ」(2026年)などでメインキャストを務め、コミカルからシリアスまで振れる幅広い演技力で存在感を放っている。

2026年も7月期のドラマ「告白-25年目の秘密-」や映画「SAKAMOTO DAYS」「マジカル・シークレット・ツアー」など出演作の放送・公開が続き、今年も目覚ましい活躍が期待される。

そんな塩野の出演作の中で注目したいのが、大河ドラマで改めて注目を集めたのと同じ2024年に出演したドラマ「無能の鷹」だ。

主演・菜々緒の役柄も話題になった「無能の鷹」で塩野瑛久が演じたのは気弱だがひたむきな新入社員 (C)テレビ朝日・MMJ

緊張すると腹痛に襲われてしまうほど本番に弱く、就職活動で苦労していた鶸田道人(塩野瑛久)。ある日、後に勤めることになるITコンサルティング会社「TALON」の面接会場で、鶸田は同じく面接を受けに来ていた鷹野ツメ子(菜々緒)と出会う。一目で優秀だと印象付けるようなスマートな身のこなしと洗練された笑顔の鷹野には早速、人事の面々も一目を置いている様子で、鶸田も一瞬で彼女に引き付けられる。

翌年、なんとか「TALON」に新入社員として入社することができた鶸田は、面接会場で圧倒的な"できる人"オーラを放っていた鷹野とともに、営業部に配属された。しかし鷹野は見た目とは裏腹に絵に描いたような無能ぶりで、入社して3カ月が経っても資料のホチキス留めもまともにできず、社内ニートと化していた。一方の鶸田も契約が取れない日々が続き、挙句の果てには指導係の雉谷耕太(工藤阿須加)から"営業に向いていない"とはっきり言われる始末。慣れない社会人生活で落ち込む中、鶸田は営業部長・朱雀又一郎(高橋克実)が無能すぎる鷹野をクビにしようと密談している姿を、偶然にも目撃する。他人事には思えない鶸田は、ふと、鷹野と2人で営業に行くことを思いつく...。

■丹念な役作りと繊細な人物表現、塩野瑛久が作り上げた鶸田という存在

(C)テレビ朝日・MMJ

はんざき朝未による同名人気漫画を実写化した同作は、主演・菜々緒が持ち前の美貌を活かし、見るからに有能なオーラを放つものの中身は"圧倒的に無能" なヒロインを演じるという、ギャップのある役どころが話題となった。

そんな同作で塩野が演じたのは、主人公の鷹野とは対照的に、本当は仕事ができるのに、頼りなさそうな見た目から出来ない人という印象を持たれてしまい、営業に苦戦している"残念サラリーマン"の鶸田。消極的な性格で、同期が先輩たちと飲みに行っているのを聞いて"自分は誘われたことないのに..."と落ち込み、夜な夜な学生時代の友人のSNSを見に行っては煌びやかな活躍に指を咥える。そんな冴えない会社員なのだが、どこか憎めないのが鶸田という存在だ。

(C)テレビ朝日・MMJ

クビにされかけている鷹野を放っておけず、部長に直談判して一緒に営業に出向く意外な行動力や、商談の場でも無能ぶりを発揮する鷹野にいち早く気付きフォローする隠れた優秀さ。気弱で決して派手でも器用でもないが、努力家で真面目で、そして優しい鶸田を、塩野が繊細な表現で感情の機微もしっかりと映し出しながら演じている。本来は端正な顔立ちで華やかさを感じられる塩野だが、同作ではそのオーラは良い意味で封印。猫背気味の佇まいにおどおどした視線や声色など、丹念な役作りが感じられる芝居で鶸田というキャラクターをナチュラルに演じた。

浮世離れした無能ぶりを発揮し続ける鷹野を見て、呆れたり、戸惑ったり、心の中で突っ込んだり...等身大のリアクションを見せる鶸田の存在は、主人公・鷹野の破天荒さをより際立たせる役割も担っている。

同作は麗しく気高い一条天皇を演じた「光る君へ」と同じ年の放送だったこともあり、塩野の演技の振り幅が強く印象付けられた作品でもある。塩野のターニングポイントの1つにもなったであろう2024年の出演作での好演を、ぜひ楽しんでいただきたい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

無能の鷹

放送日時：2026年6月10日(水)20:00〜

チャンネル：テレ朝チャンネル1(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：菜々緒 塩野瑛久 井浦新 工藤阿須加 さとうほなみ 高橋克実

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