&TEAM・NICHOLAS、初のファッションプロジェクト「WENO-ISM」始動！個人インスタも開設

&TEAMのNICHOLASが、自身初となるファッションプロジェクト「WENO-ISM（ウェノ・イズム）」を始動する。

セレクトショップ「NUBIAN（ヌビアン）」とのコラボレーションにより誕生した全6型のアイテムは、6月15日から開催されるNUBIAN原宿店でのポップアップストアを皮切りに順次販売される。

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商品企画の立案からオリジナルモチーフのデザイン、ルック撮影や映像のプロット制作を含むビジュアルディレクションまで、制作のあらゆる工程をNICHOLAS自身が主導。彼ならではのアイデンティティと高いクリエイティビティをアパレルという形で表現した、本格的なコレクションが完成した。

また本日（10日）、&TEAMの公式SNSおよび本プロジェクトの発表と同時に開設されたNICHOLAS個人のインスタグラムにて、「WENO-ISM」のティザー映像が公開された。映像はNICHOLAS自身がプロットを考案し、カット割りや質感に至るまで細部をディレクションしている。

（写真提供＝HYBE JAPAN）

各アイテムは6月15日からNUBIAN原宿店で開催されるポップアップストアで先行販売されるほか、6月27日に行われる&TEAMの兵庫公演会場でも販売。さらに7月10日からは&TEAM Weverse Shop（国内配送）およびNUBIANオンラインストアにて販売が開始される。

「WENO-ISM」とは

「WENO-ISM」は、NICHOLASが自身の価値観やクリエイティブ哲学をアパレルを通じて表現するファッションプロジェクトだ。

プロジェクト名の「WENO」は、韓国語で「なぜ」を意味する“WE”と英語の“NOT”を組み合わせた“Why not?”というフレーズから生まれた、NICHOLAS本人のニックネームに由来している。

人と同じことをするのではなく、まだ誰もやったことのない新しいものを生み出したいという強い思いと、“Why not?＝新しいことへの挑戦を前向きに楽しむ姿勢”という信念が込められている。

本プロジェクトは、自身のアイデンティティをファッションで表現したいというNICHOLASの思いからスタートした。その世界観を発信するにあたり、過去に&TEAMのイベント衣装も手掛け、NICHOLAS自身も「他ではあまり見ない新鮮なアイテムやブランドを数多く扱っている」と高く評価するNUBIANをパートナーに迎え、今回の限定コレクションが実現した。

（写真提供＝HYBE JAPAN）

台湾で生まれ育ち、アジア各国へと活動の幅を広げてきたNICHOLAS。さらに親族のいるアメリカで過ごした経験など、多様な文化圏をボーダーレスに行き来してきた彼ならではの感性とクリエイティブなアーカイブから、今回は2つの世界観が表現された。

1つはデニムやウエスタン、カウボーイテイストを軸にした世界観。もう1つはブラックを基調に、Y2Kやパンク、スモーキーなムードを取り入れた世界観だ。

これらの要素を反映したアイテムは、身に着ける人をNICHOLASの表現する世界へと誘う“入り口”のような存在としてデザインされている。

アイテムラインナップ

今回のコレクションでは全6型のアイテムを展開する。

ラインナップは、本プロジェクトの“主役”ともいえるアイコニックなヘッドウェアデニムとヘッドウェアブラックをはじめ、カウボーイテイストを取り入れたシャツ、Tシャツ、キャップ、日常使いしやすいミニポーチバッグで構成されている。

「頑張りすぎない、エフォートレスな雰囲気の中にも、しっかりとしたディテールやファッション性を持たせる」というNICHOLASのこだわりをベースに、シルエットのバランスやパーツの長さ、ダメージ加工に至るまで、プロジェクトの世界観を体現するアイテムとして細部まで監修された。

また、NICHOLASの人生の大きな一部である「&TEAM」を象徴する“＆”や“狼の爪痕”などのモチーフもグラフィックとして取り入れられている。

（写真提供＝HYBE JAPAN）

もともとファッションに関わる表現はずっと挑戦してみたいと思っていたので、機会をいただけたことに心から感謝しています。

「WENO-ISM」のベースにある“Why not?”という考え方は、昔からずっと自分の中にある大切な価値観であり、今の「&TEAM NICHOLAS」につながる原動力でもあります。今回は、アイテム単体としてはもちろん、僕の頭の中にある世界観をまるごと体験していただけるようなコレクションを目指しました。

一方的に「こう感じてほしい」と僕の価値観を提示するのではなく、この世界観に自由に触れて、見る人・着る人それぞれが自分の感覚で楽しんでいただけたら。そしてこのプロジェクトを通じて、新しいことに挑戦する勇気やインスピレーションを少しでも多くの方に届けられたら、とても嬉しいです。

（写真提供＝HYBE JAPAN）

NICHOLASさんのファッションに対する深い知識や、カルチャーへのリスペクト、そしてディテールに対するこだわりには驚かされました。単に「服が好き」という枠を超えた、NICHOLASさんの高い感度と明確なビジョンと、NUBIANが培ってきたノウハウを掛け合わせる形で今回のプロジェクトが結実しました。

&TEAMのファンの方々はもちろん、ひとつの尖ったファッションプロジェクトとして、ファッション好きの方々にも楽しんでいただける仕上がりになっています。ぜひ「WENO-ISM」の世界を体感してください。