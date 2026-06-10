魁力屋、背脂×担々スープの新作ラーメン発売 花椒香る「シビカラ麻辣担々麺」
全国に182店舗を展開するラーメンチェーン「京都北白川ラーメン魁力屋」は6月10日から、期間限定で「シビカラ麻辣担々麺」と「セアブラ胡麻担々麺」を販売している。
価格は並サイズで、「シビカラ麻辣担々麺」が税込1,089円、「セアブラ胡麻担々麺」が税込1,012円。
暑さで食欲が落ちがちな時期に向けて、花椒の痺れる辛さがクセになる新メニューとして提案する。商品はなくなり次第終了となる。
「シビカラ麻辣担々麺」は、練り胡麻をたっぷり使用した濃厚な担々スープに、魁力屋自慢の背脂を合わせ、さらに四川花椒の痺れをしっかりと効かせた。
胡麻のコクと背脂の旨みに、花椒の香り高い刺激が重なり、あとを引く味わいに仕上げている。
トッピングには、甜面醤でじっくり煮込んだ担々そぼろをはじめ、にら、もやし、白ネギをたっぷり使用。見た目のインパクトと食べ応えにもこだわった。
さらに刺激を求める人向けに、有料トッピング「シビカラマシ」で痺れと辛さを追加することも可能だ。
シビカラ麻辣担々麺
また、辛いものが苦手な人でも楽しめるよう、辛さを抑えた「セアブラ胡麻担々麺」も用意している。
〈商品概要〉
◆シビカラ麻辣担々麺
・並：税込1,089円
・大：税込1,243円
◆セアブラ胡麻担々麺
・並：税込1,012円
・大：税込1,166円
販売店舗は、北谷店、イオンモール沖縄ライカム店を除く「京都北白川ラーメン魁力屋」全店舗。〈創業21周年を迎えた魁力屋〉
魁力屋は2005年6月、京都・北白川で創業し、今年で21周年を迎える。
看板商品の「京都背脂醤油ラーメン」は、あっさりとした口当たりながらコクと深みのある味わいが特長で、幅広い世代から支持を集めているという。
また、サイドメニューにも力を入れており、人気No.1の「焼きめし」は、魁力屋こだわりの醤油ダレで仕上げることで、ラーメンとの相性も良いとしている。
郊外型店舗では駐車場やボックス席を備え、子ども連れや複数人でも利用しやすい店舗づくりを進めている。