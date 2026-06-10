お笑いコンビ「紅しょうが」の熊元プロレス（35）が9日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演。野球をやっている人への偏見を話した。

同番組には「見取り図」リリー、「レインボー」池田直人、「とろサーモン」久保田かずのぶ、「ガクテンソク」奥田修二、水田信二、「エバース」佐々木隆史、「ニッポンの社長」辻皓平が集結。この7人から、熊元は「付き合いたい順位」をランク付けした。

熊元は付き合いたい芸人1位に辻、2位に佐々木を選択。ドMの熊元は辻を1位にした理由について、「前回出させてもらった時に、私の好きなタイプの人がデートとかで町を歩いてたら、急にバーンって草むらの方に突き飛ばす人って言った。実際にやってくれたのが辻さんだった」と説明。独特すぎる感性でスタジオを爆笑させた。佐々木については「町田（和樹）への扱いが羨ましくてしょうがない」と話した。

さらに、「ずっと前から思っている理論なんですけど、おふたりとも野球をやっている。野球やっている人って自分勝手な人が多い気がする」と謎理論を展開。辻は「そんなことない」と否定するも、熊元は「お父さんが全くテレビ譲ってくれなかったみたいなところから始まるんですけど、基本押しつけてくるじゃないですか。サッカーの人ってコソコソ携帯で見てるイメージあるんですけど、楽屋のテレビを野球で占領したり。目の前で素振りしたり」と話した。

MCで元お笑いコンビ「ロンドンブーツ1号2号」の田村淳が「それ（投げるふり）が近いところでくるのがいいの？」と不思議そうに聞くと、熊元は「私がボーッとしている時に（目の前で）“ウェーイ！”とか」と、不意打ちで目の前でボールを投げるふりをされることにときめくと告白。辻と佐々木は「やってないです」「（やってたら）ヤバすぎるって俺ら」と大笑いしながら否定した。