最終学歴を「東洋大卒」と偽ったなどとして、公職選挙法違反（虚偽事項の公表）容疑などで書類送検された静岡県伊東市の前市長・田久保真紀被告（５６）について、静岡地検は１０日、同法違反、虚偽公文書作成・同行使、地方自治法違反の３容疑を不起訴（いずれも嫌疑不十分）とした。

地検は、公職選挙法違反容疑で不起訴とした理由について「虚偽の経歴が記載された立候補予定者調査票の作成、および報道機関への提出に関与したと認めるのは証拠上困難」とした。

市の広報紙に虚偽の学歴を掲載した虚偽公文書作成・同行使容疑については「内容虚偽の広報誌の作成・行使に関与したと認めるのは証拠上困難」とした。

市議会の調査特別委員会（百条委員会）への出頭や証言を正当な理由がないのに拒否した地方自治法違反容疑については「百条委員会に求められた記録を提出せず、同委員会に出頭しなかった理由、および経緯、同委員会における証言内容などをふまえると犯罪の成立を立証するには難がある」とした。

田久保被告は、業者に作成させた東洋大学長や法学部長の名前の印鑑を使って卒業証書を偽造し、市議会議長らに提示したとして、有印私文書偽造・同行使などの罪で静岡地裁に在宅起訴されている。