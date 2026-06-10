スクウェア・エニックスは、「キングダム ハーツ」シリーズ最新作『KINGDOM HEARTS IV』をNintendo Switch 2で発売することを発表した。

【画像あり】最新作の4に至るまで1本で総まとめ 収録タイトルのスクリーンショット

「キングダム ハーツ」シリーズは2027年に25周年を迎える。シリーズ1作目から続いてきた“ダークシーカー篇”が『KINGDOM HEARTS Ⅲ』で幕を閉じ、最新作『KINGDOM HEARTS IV』では新たな物語が始まる。今後、未公開の登場人物やワールドが、主人公ソラとどのように関わっていくのかも明かされていく見込みだ。

あわせて、シリーズ第1作の『KINGDOM HEARTS』から『KINGDOM HEARTS Ⅲ』までを収録した『KINGDOM HEARTS Collection [I~III]』が、Nintendo Switch 2で10月8日に発売されることも発表された。予約受付を開始している。

『KINGDOM HEARTS Collection [I~III]』は、『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue』『KINGDOM HEARTS III＋Re Mind（DLC）』の3作品がセットになった商品となる。

『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』には、『KINGDOM HEARTS ‐FINAL MIX-』『KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories』『KINGDOM HEARTS II -FINAL MIX-』『KINGDOM HEARTS Birth by Sleep FINAL MIX』に加え、映像コンテンツの『KINGDOM HEARTS 358/2 Days』『KINGDOM HEARTS Re:coded』が収録される。

『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue』には、『KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD』『KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep -A fragmentary passage-』と、映像コンテンツ『KINGDOM HEARTS χ Back Cover』が収録される。『KINGDOM HEARTS III＋Re Mind（DLC）』には、『KINGDOM HEARTS III』本編に加えてDLC『Re Mind』が含まれる。

なお、すでに『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud』『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version』『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version』『KINGDOM HEARTS Ⅲ + Re Mind（DLC） Cloud Version』のいずれかを購入済みの場合、対象商品の購入時に割引が適用され、セーブデータの引き継ぎも可能となる。

また、シリーズ3作目となる『KINGDOM HEARTS Ⅲ+ Re Mind』の体験版も配信中。体験版では、『KINGDOM HEARTS Ⅲ』序盤のヘラクレスを舞台にした「オリンポス」と、トイ・ストーリーを舞台にした「トイボックス」の2種類をプレイできる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）