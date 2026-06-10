アスコット競馬場は日本時間６月９日、英Ｇ１のキングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ（７月２５日、アスコット競馬場・芝２３９０メートル）の登録馬３７頭を公式Ｘで発表した。

日本調教馬は、昨年の天皇賞・秋を制したマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）が登録しており、Ｘでは「日本競馬のスター」と紹介している。

また、天皇賞・春で鼻差２着のヴェルテンベルク（牡６歳、栗東・宮本博厩舎、父キタサンブラック）も登録している。

外国馬ではコロネーションＣで勝ち馬から４１馬身半差の大敗から巻き返しを目指すカランダガン（セン５歳、仏国・フランシスアンリ・グラファール厩舎、父グレンイーグルス）。昨年、”キングジョージ”を勝っており、連覇を目指す。

英ダービーを制したクリスマスデー（牡３歳、愛国・エイダン・オブライエン厩舎、父キャメロット）、英オークスを制したサンダリングオン（牝３歳、愛国・ジョセフ・オブライエン厩舎、父フランケル）のクラシック優勝馬２頭がエントリーしている。

また、昨年の米Ｇ１・ブリーダーズＣターフを制した平地、障害二刀流ホースのエシカルダイヤモンド（セン６歳・愛国・ウィリアム・マリンズ厩舎、父オータード）、２４年の覇者であるゴリアット（セン６歳、仏国・フランシスアンリ・グラファール厩舎、父アドラーフルーク）も登録している。