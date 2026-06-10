盗んだトヨタ・ハイエースを茨城県鉾田市のヤードで受け取った事件に関わったとして男4人が逮捕されました。警察は300台以上の盗難車がこのヤードに持ち込まれたとみて捜査しています。

窃盗の疑いで逮捕されたのは、いずれも横浜市中区の無職・深浦司容疑者（42）と石沢大介容疑者（41）です。

2人は今年2月、埼玉県川口市の駐車場からトヨタ・ハイエース1台、時価およそ30万円相当などを盗んだ疑いがもたれています。

警察によりますと、2人はドライバーのようなもので鍵穴を壊してドアを開け、エンジンキー部分のパネルを外してハイエースを始動させました。

また、2人が盗んだハイエースを茨城県鉾田市のヤードで受け取ったとして、ウガンダ国籍でヤードの経営者のカトゥンバ・ロバート容疑者（54）ら男2人も逮捕されました。

おととしごろから関東を中心にハイエースばかりを狙った窃盗事件が相次いでいて、警察は300台以上の盗難車がこのヤードに持ち込まれた後、その多くが分解され海外に運ばれたとみて捜査しています。