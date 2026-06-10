トビラシステムズ<4441.T>が後場上げ幅を拡大している。正午ごろに４月中間期単独決算を発表。売上高１６億７４００万円（前年同期比２２．０％増）、営業利益４億８５００万円（同７．７％減）、純利益３億３５００万円（同５．１％減）と増収減益となったが、通期予想も減益予想であり、また営業利益の通期計画に対する進捗率が６２％であることから、順調な業績の進捗を好感した買いが入っているようだ。



セキュリティー事業が安定的に推移したことに加えて、ソリューション事業で「トビラフォン Ｂｉｚ」の販売台数の増加や「トビラフォン Ｃｌｏｕｄ」の契約数拡大により、２～４月売上高は四半期ベースで過去最高を更新した。ただ、中期経営計画に基づく人材採用・事業基盤強化への投資などが利益を圧迫した。



なお、２６年１０月期通期業績予想は、売上高３３億６６００万円（前期比２０．０％増）、営業利益７億８５００万円（同１２．７％減）、純利益５億３１００万円（同１５．１％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS