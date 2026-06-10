「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１０日午後１時現在でソフトバンクグループ<9984.T>が「買い予想上昇」１位となっている。



ソフトバンクＧは９％を超える大幅安で６３００円台まで水準を切り下げた。今日は陰線で２５日移動平均線を下回っており、警戒ムードが強いものの、目先売られ過ぎとみる向きも少なくないようだ。前日の米国株市場では半導体関連株に利食い急ぎの動きが観測され、ソフトバンクＧには向かい風となっている。直近６月５日申し込み現在で信用買い残は急増しており、個人投資家の物色人気を反映しているが、そのぶん需給面では上値が重くなっている。



出所：MINKABU PRESS