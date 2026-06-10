開催：2026.6.10

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 10 - 1 [アストロズ]

MLBの試合が10日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとアストロズが対戦した。

エンゼルスの先発投手はウォルバート・ウレーニャ、対するアストロズの先発投手は訒緂威で試合は開始した。

1回裏、5番 ノーラン・シャヌエル カウント3-1から押し出しの死球でエンゼルス得点 LAA 1-0 HOU、6番 オスワルド・ペラザ 初球を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでエンゼルス得点 LAA 2-0 HOU

2回裏、3番 ウェード・メックラー 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 LAA 4-0 HOU、4番 ジョ・アデル 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 LAA 6-0 HOU、6番 オスワルド・ペラザ 2球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでエンゼルス得点 LAA 7-0 HOU

7回表、5番 ブライス・マシューズ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 LAA 7-1 HOU

8回裏、5番 トレイ・マンシーニ 初球を打ってセンターへの犠牲フライでエンゼルス得点 LAA 8-1 HOU、6番 オスワルド・ペラザ 4球目を打ってサードゴロ しかしサードがエラー 3塁ランナーは本塁へでエンゼルス得点 LAA 9-1 HOU、7番 デンセル・グスマン 2球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでエンゼルス得点 LAA 10-1 HOU

試合は10対1でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのウォルバート・ウレーニャで、ここまで4勝4敗0S。負け投手はアストロズの訒緂威で、ここまで3勝5敗0S。

ここまでエンゼルスは26勝42敗で10.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位。一方アストロズは31勝38敗で5.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-10 15:04:20 更新