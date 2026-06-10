ベストワンドットコム <6577> [東証Ｇ] が6月10日後場(13:30)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の連結経常損益は3900万円の赤字(前年同期は5000万円の赤字)に赤字幅が縮小した。

併せて、通期の同利益を従来予想の2億5000万～3億円→3億～3億4000万円に上方修正した。



同時に、期末一括配当を従来計画の20円→26円(前期は18円)に大幅増額修正した。



直近3ヵ月の実績である2-4月期(3Q)の連結経常損益は800万円の赤字(前年同期は1億0300万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-16.4％→-4.2％に急改善した。



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