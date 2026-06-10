関東はきょうも梅雨空

関東は梅雨入りして4日目ですが、きょうも梅雨空が続くでしょう。ただ、全国的に見ると晴れる所が多そうです。

【CGで見る】降水と雲の予想シミュレーション＜10日午後1時〜＞

【広く梅雨の晴れ間だが沖縄は大雨】

本州付近は高気圧に覆われて晴れる所が多いでしょう。ただ、関東は湿った海からの風が入り、雲に覆われ、梅雨空になりそうです。



沖縄は梅雨前線上を熱帯低気圧から変わる温帯低気圧が進むため、雨で、あすにかけて雷を伴って激しく降り、大雨のおそれがあるでしょう。

関東は8日連続で25℃を下回り肌寒く

【関東はきょうも梅雨寒】

関東は冷たい海からの風の影響で、8日連続で25℃を下回り、肌寒いでしょう。一方、晴れる地域ではきのうより高くなり、暑くなりそうです。



【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：18℃ 釧路：18℃

青森 ：20℃ 盛岡：22℃

仙台 ：25℃ 新潟：22℃

長野 ：24℃ 金沢：24℃

名古屋：30℃ 東京：22℃

大阪 ：28℃ 岡山：29℃

広島 ：28℃ 松江：27℃

高知 ：30℃ 福岡：27℃

鹿児島：26℃ 那覇：26℃

梅雨前線が南に 湿った空気が流れ込む関東はくもり空に

【あすも梅雨の晴れ間続く】

あすも梅雨前線は本州から500キロくらい南に下がっているので、本州付近は晴れる所が多いでしょう。ただ、関東は湿った空気が流れ込み、くもり空になりそうです。

沖縄は朝まで雨の残り、大雨のおそれがありますが、日中は止むでしょう。