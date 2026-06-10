【きょうの天気】梅雨入り4日目の関東はきょうも梅雨空に 東京は22℃で肌寒く 沖縄はあすにかけて大雨に警戒 6月10日
関東はきょうも梅雨空
関東は梅雨入りして4日目ですが、きょうも梅雨空が続くでしょう。ただ、全国的に見ると晴れる所が多そうです。
【CGで見る】降水と雲の予想シミュレーション＜10日午後1時〜＞
【広く梅雨の晴れ間だが沖縄は大雨】
本州付近は高気圧に覆われて晴れる所が多いでしょう。ただ、関東は湿った海からの風が入り、雲に覆われ、梅雨空になりそうです。
沖縄は梅雨前線上を熱帯低気圧から変わる温帯低気圧が進むため、雨で、あすにかけて雷を伴って激しく降り、大雨のおそれがあるでしょう。
関東は8日連続で25℃を下回り肌寒く
【関東はきょうも梅雨寒】
関東は冷たい海からの風の影響で、8日連続で25℃を下回り、肌寒いでしょう。一方、晴れる地域ではきのうより高くなり、暑くなりそうです。
【きょうの各地の予想最高気温】
札幌 ：18℃ 釧路：18℃
青森 ：20℃ 盛岡：22℃
仙台 ：25℃ 新潟：22℃
長野 ：24℃ 金沢：24℃
名古屋：30℃ 東京：22℃
大阪 ：28℃ 岡山：29℃
広島 ：28℃ 松江：27℃
高知 ：30℃ 福岡：27℃
鹿児島：26℃ 那覇：26℃
梅雨前線が南に 湿った空気が流れ込む関東はくもり空に
【あすも梅雨の晴れ間続く】
あすも梅雨前線は本州から500キロくらい南に下がっているので、本州付近は晴れる所が多いでしょう。ただ、関東は湿った空気が流れ込み、くもり空になりそうです。
沖縄は朝まで雨の残り、大雨のおそれがありますが、日中は止むでしょう。