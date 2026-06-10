ホワイトソックスのブレイデン・モンゴメリー外野手（２３）は９日（日本時間１０日）の本拠地でのブレーブス戦で「６番・右翼」でメジャーデビューし、延長１０回にメジャー１号となるサヨナラ２ランを放った。５打数２安打３打点だった。

本拠地レート・フィールドが大歓声に包まれたのは４―５の延長１０回二死三塁だった。相手守護神イグレシアスの１ストライクからの２球目、真ん中低めの９０・４マイルのチェンジアップを鋭いスイングで逆方向に運ぶと左翼席に飛び込んだ。記念すべきメジャー初本塁打は劇的な逆転サヨナラ弾だった。角度２５度、打球速度９８・６マイル、飛距離３４３フィートだった。

ＭＬＢ公式サイトによればデビュー戦でサヨナラ本塁打を放ったのは１９７１年のビリー・パーカー（エンゼルス）、２００２年のジョシュ・バード（インディアンス＝現ガーディアンズ）、０３年のミゲル・カブレラ（マーリンズ）、１５年のカルロス・ペレス（エンゼルス）に次いでメジャー史上５人目の快挙だ。

２回一死一塁のメジャー初打席は空振り三振に倒れたが、４回無死一、二塁の２打席目に左前適時打を放った。

モンゴメリーはこの日、西田陸浮内野手に代わってメジャーに昇格。２０２４年のドラフトでレッドソックスに１巡目（全体１２位）で指名され入団。同年１２月にトレードでホワイトソックスに移籍した。ＭＬＢこうｓ気サイトの有望株ランキングでは全体２１位、球団では２位だ。今季は２Ａと３Ａで４１試合に出場し、打率３割１分４厘、１０本塁打、４１打点ＯＰＳ０・９７０をマークしていた。

６―５で劇的なサヨナラ勝ちしたチームは３５勝３１敗とし、ア・リーグ中地区首位のガーディアンズに０・５ゲーム差とした。本拠地での直近２０試合はこれで１７勝３敗だ。村上宗隆内野手が右太ももの裏の張りで５月３０日（同３１日）に負傷者リスト（ＩＬ）入りした際に地元には悲観的なムードが広がったが、その後５勝４敗と勢いを失っていない。村上が戻ってくるまで首位争いを続ける。