「破格」「満足感あり！」【業務スーパー】晩御飯やお弁当に♡「冷凍肉おかず」

夕食のメインになりそうな「冷凍肉おかず」を買うなら【業務スーパー】へ寄ってみて。お弁当にも使いやすく、冷凍庫でストックできる商品が揃っています。今回はマニアが高く評価した商品を含め、あったら頼りになりそうな肉系のおかずをご紹介。献立に迷った時、あと1品欲しい時にぜひ活用してみて。

1kgのたっぷり感が嬉しい！

@racco_clubさんが「1kg入りでこの価格は破格」と絶賛したのは、大容量でまとめ買いにもぴったりの「こだわり生フランク プレーン」。旨味を引き出す、クセのないスパイス感が特徴です。カットすれば、お弁当にも入れやすいはず。プレーンの他には「スパイシー」や「ハーブ入り」もあり、食べ比べてみるのもおすすめです。

面倒な衣づけ不要で楽ちん！

下ごしらえや衣づけの手間が省ける「肉厚極旨とんかつ」。これがあれば、揚げるだけで夕食のメインになってくれます。公式サイトによると「外はサクサク、中はふっくらジューシー」に仕上がるとのことで、ご飯が進むかも。朝食やお弁当には、パンに挟んでカツサンドにするのも良さそうです。

パーティーにもぴったり

希少部位が使われた「バックリブで作った骨付きフライドチキン」。骨付きではありますが、@smile39loveloveさんは「お肉の割合が多いから満足感あります」と高評価。夕食にはもちろん、パーティーメニューとしても活躍してくれそうです。油で揚げるほか、オーブントースターでも調理可能の手間いらず。忙しい朝でもサクッと用意できそうです。

味付け不要でささっと手軽に！

タレで味付けされている「備長炭で焼いた串なし焼き鳥（ハラミ）」。こちらは電子レンジやフライパンでの加熱調理で用意できます。@arimama_chanさんによれば「コリコリした食感」が楽しめて、満足感を与えてくれそうです。おつまみにもぴったり。

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writer：S.Hoshino