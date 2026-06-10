女優・笹本玲奈（４０）が１０日に自身のインスタグラムを更新し、第２子出産を公表した。

「メリーを無事に演じ終えた事、今までの演劇人生に感じた事の無いくらいの大きな安堵（あんど）感でいっぱいです。暖かいご声援本当にありがとうございました」（原文ママ）と、ミュージカル「メリー・ポピンズ」が千秋楽を迎えたことをまずは報告。同作で笹本は濱田めぐみ、朝夏まなととともにトリプルキャストで主演を務め、メリー・ポピンズ役を演じた。

続けて「私事になりますが、この度第二子を出産いたしました。無事に千秋楽を迎えた事もあり、この場をお借りしてご報告させて頂きます」と出産していたことを伝えた。

「年内また新しい作品のご報告もあると思います。ぜひ楽しみにお待ち下さい。今度ともどうぞよろしくお願いします」とメッセージを寄せた。

笹本は１９８５年６月１５日、千葉県生まれの４０歳。１９９８年に「ザ・ミュージカルアイドルオーディション ＮＥＷピーターパン」でグランプリ受賞し、１９９８年から２００２年までミュージカル「ピーターパン」で５代目主演を務める。その後は「レ・ミゼラブル」エポニーヌ役、「ミス・サイゴン」主演・キム役、「ウーマン・イン・ホワイト」主演・マリアン役、「マリー・アントワネット」マルグリット・アルノー役／マリー・アントワネット役などで活躍。第３２回菊田一夫演劇賞を受賞した。プライベートでは２０１７年１月に一般男性との結婚を報告し、同年１０月に第１子出産を発表している。