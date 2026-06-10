演劇界の優れた業績を表彰する「第５１回菊田一夫演劇賞」の授賞式が１０日、都内で行われ、舞台「大地の子」（演出・栗山民也氏）の上演関係者一同が大賞を受賞。同作に出演した上白石萌歌が出席した。

俳優の井上芳雄が主演を務め、戦争孤児の波乱の人生を描く山崎豊子の小説を舞台化した。チェックのドレス姿で登場した上白石は「上演していたのは、今年の３月のことなんですが、今でも大地を踏みしめていた時の血のたぎるような時間と（演出の）栗山さんの言葉を今でも心の中にしまっています」としみじみ。「作品のテーマには怒りや反骨、様々なものがあると思うんですが、一番は人と人との心の話だなと思いながらお芝居をしていました。戦後８０年がたつ今、改めて大切な人と目を見て話せることや自分の命は様々な運命が巡り巡ってここにあることをかみしめながらお芝居をしておりました」と振り返った。

続けて、「役者である自分にできることは想像し続けること。実際に自分が見たものや体験したものでなくても、学び続けて想像することで（思いを）人に渡していく。それが役者の使命なのかなと思う。これからも演劇という泥臭くて、とても美しい営みに憧れを抱きながら、祈りを込めてお芝居に参加していきたい」と決意を語った。

同演劇賞は、劇作家・菊田一夫氏の業績を伝えるとともに、演劇の発展のための一助として演劇舞台で優れた業績を残した芸術家（作家、演出家、俳優、舞台美術家、その他のスタッフ）を表彰するものである。