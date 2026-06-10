予約販売期間は6月15日から7月3日

北中米ワールドカップ（W杯）の開催を記念して、カナダ王室造幣局が鋳造する記念コインの最終予約販売が6月15日から開始され、数量限定の最高クラスの物は924万円で販売される。

泰星コイン株式会社が全国の主要金融機関を販売窓口にする記念コインのうち最高クラスのものは、限定70枚の350カナダドル（約4万円）金貨で924万円。限定150枚の200カナダドル金貨が187万円、限定400枚の100カナダドル金貨が52万8000円とされている。また、限定700セットの20カナダドルの銀貨2種セットは7万7000円で販売される。これらの限定数は日本に対して割り当てられるもの。

350カナダドル金貨は、重さ約156グラム、直径約60ミリメートルのW杯公式記念コイン史上最大級の大型金貨だという。また、全ての金貨と銀貨は記念コインとして最高クラスの純度99.99%（フォーナイン）で、プルーフと呼ばれる鏡面仕上げが施されているとした。

予約販売期間は6月15日から7月3日で、期間内でも限定数に達した時点で終了するという。（FOOTBALL ZONE編集部）