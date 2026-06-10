グレープストーンが展開するバターシリアルスイーツ専門店｢シュガーバターの木｣から、カプセルトイ「シュガーバターサンドの木 キーホルダー」が登場。

個性豊かな「シュガーバターの木」の個包装に、本物そっくりなお菓子のミニチュアを合わせたとってもキュートなキーホルダー全6種がラインナップされます☆

タカラトミーアーツ ガチャ「シュガーバターサンドの木 キーホルダー」

価格：1回300円（税込）

発売日：2026年6月15日週より順次

サイズ：約80mm

種類：全6種（シュガーバターサンドの木、シュガーバターサンドの木 炭火ショコラがけサンド、シュガーバターサンドの木 発酵焦がしバター、シュガーバターサンドの木 お抹茶ショコラ、たっぷりショコラサンド 横綱、シュガーバターサンドの木 あまおう苺バター）

対象年齢：15歳以上

設置場所：全国の雑貨店・量販店等に設置されているカプセル自販機

シリーズ累計販売数10億個を突破した、全粒粉やライ麦香るバターリッチなシリアル生地とミルキーなショコラの味わいでファンを魅了し続ける、バターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」

そんな愛されシリアルスイーツ今回、ブランド史上初となるカプセルトイ（ガチャ）になって新登場します。

味もいろいろ、デザインも様々、個性豊かな『シュガーバターの木』の個包装に、本物そっくりなお菓子のミニチュアを合わせたデザイン。

サクサクとしたシリアル生地の“美味しさの溝”も再現された、とってもキュートなキーホルダーです。

集めてもかわいい全6種のラインナップで、季節限定味やエリア限定スイーツも展開されます☆

※食べ物ではありません

※実際のお菓子では、現在販売されていない種類も含まれています

定番『シュガーバターサンドの木』

バターリッチなシリアル生地に、ミルキーなホワイトショコラをサンドした、定番人気の「シュガーバターサンドの木」

「シュガーバターの木」で不動の人気No1を誇る、定番のショコラサンドです。

冬限定『炭火ショコラがけサンド』

冬限定のプレミアムサンドとして人気を博す「炭火ショコラがけサンド」

ホワイトショコラサンドまるごとひとつを、とろける炭火ショコラで贅沢に包みこんだスイーツです。

羽田空港限定『発酵焦がしバター』

フランス産発酵バターを生地にじゅわっと染み込ませ、焦がし焼きしたサクサクの生地を使用した「発酵焦がしバター」

中には雲のような、もこもこなエアインショコラをサンドした羽田空港限定サンドです。

名古屋地区限定『お抹茶ショコラ』

日本有数の抹茶の里・愛知県西尾産の石臼挽き抹茶を使用した「お抹茶ショコラ」

生地とショコラのどちらにも西尾抹茶を練り込んだ、抹茶づくしの名古屋地区限定サンドです。

阪急限定『たっぷりショコラサンド 横綱』

きめ細やかな泡を流し込んだ、北海道ミルク仕⽴てのふわとろショコラを挟んだ「たっぷりショコラサンド 横綱」

定番サンドの1.8倍もの量の特製ショコラでおいしさもボリュームも横綱級な、横綱の名にふさわしい阪急限定サンドです。

博多限定『あまおう苺バター』

博多限定のジューシーな“あまおう苺バター味”が堪能できる「あまおう苺バター」

あまおう果汁100％のオリジナル苺バターでジュワッと焼きあげ、あまおうショコラをサンドした、博多でしか味わえない、あまおう苺づくしの一品です。

累計10億個突破の「シュガーバターの木」をミニチュア化した、史上初のカプセルトイ。

タカラトミーアーツのガチャ「シュガーバターサンドの木 キーホルダー」は、2026年6月15日週より順次登場します☆

※ガチャは(株)タカラトミーアーツの登録商標です

※実際のお菓子は、現在販売されていない場合があります

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