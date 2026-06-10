タレントのLiLiCo（55）が9日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜深夜0・04）に出演。スウェーデンから夢を持って来日した当時に受けた仕打ちを明かす場面があった。

この日のテーマはルッキズム。MCの上田晋也から「ルッキズムにとらわれてるのかなぁなんて思うところとかある？」と聞かれたLiLiCoは「芸能界に入って、日本に来て、いっぱい夢を持って来たんですけれども」と18歳で母国スウェーデンから来日した当時について触れた。

「当時まだVシネとかが凄く流行っていて、“何でもやりたい！出たい！使ってください！”みたいな。それで売り込みに行ったんですよ、そのVシネの会社に。で、ドアを開けたら“君、背が高すぎて口が大きすぎる”って言われたんですよ、いきなり」と明かした。

スタジオ一同が驚く中、「何のあいさつもする前に。だからそこで、もう話が終わったんですよ。“こんな大きい口の人はいない、いらない”って」と続けた。

これには上田も「そんなハッキリ、デリカシーのないことを言うもんですかね」と驚くばかり。LiLiCoは「ずっといろんなこと言われてきました」ともらした。