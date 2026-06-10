「キリン一番搾りエクスペリエンスツアー」 地域観光支援へ福岡工場でイベント

キリンビール福岡工場は5月30日から「キリン一番搾りエクスペリエンスツアー」を行っている。同ツアーでは通常の工場見学では伝えきれない「キリン一番搾り生ビール」の製造工程や歴史、醸造家の哲学などを深く知ってもらうことを目的としている。

「一番搾り」にまつわる複数のエピソードの中から参加者自身が興味のあるテーマを選択できるカスタマイズ型の見学ツアー。キリンビールの醸造部門が受け継いでいる「醸造フィロソフィー」を随所で伝えるとともに、「キリン一番搾り 黒生」で使用している濃色麦芽の試食を体験できる。

また福岡工場のオリジナル企画として「一番搾り」ブランド3種類の味わいや特長をより分かりやすく体感できるよう福岡工場の位置するあさくら（福岡県朝倉市）の特産品とのペアリング体験を取り入れている。地元の食材をビールと合わせることで、味わいの変化や新しい発見ができるのも大きな特長となっている。

「一番搾り」3種とあさくら特産品のペアリング

「福岡工場は本年操業60周年を迎えた。同ツアーは福岡工場のCSV活動として地域観光の広がりを意識した取り組み。地元の魅力を再発見し、来訪のきっかけにつなげていきたい」（キリンビール福岡工場）としている。

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