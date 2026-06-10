「監督の入れ替えが頻繁にありすぎて…」楽天ファンも不安視する“流動的”な体制　三木監督休養発表「もう少し長くチームを任せてみては」

三木監督も厳しいチームのかじ取りを強いられた（C）産経新聞社

楽天は6月10日、三木肇監督の休養を発表した。10日の巨人戦からは塩川達也ヘッドコーチが監督代行として指揮を執ることも明らかになった。

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チームはここまで58試合で21勝36敗1分け、勝率.368、首位の西武とは14.5ゲーム差と離されていた。

9日の巨人戦ではFAでチームを離れた則本に勝利を献上、8失点と苦しいチーム内容となっていた。

今期は4月に首位を争っていた時期もあったが、その後急激に失速。新たに先発の柱と期待された前田健太も5試合に先発し0勝2敗、防御率4.82とチームの力になれなかった。

今期が2年目とさらなる飛躍が期待された宗山塁も現在は負傷のため離脱中と故障者が多かったこともチームの足を引っ張った。今月2日には鈴木大地をシーズン途中ながら主将に任命するなど何とか上昇気流をつかもうと様々に動いたが、白星が遠かった。