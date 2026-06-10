中川翔子、“小2からの大親友木村ママから“お祝い返し”もらう「木村さんもママになってるの感慨深い」
タレントの中川翔子さんは6月9日、自身のInstagramを更新。大親友からもらったスイカや、双子の息子たちとの写真を公開しました。
【写真＆動画】中川翔子と双子の日常
コメントでは「3人まとめてかわいい」「しょこたんのことをよく分かってるなあと感じるお祝い返しですね さすが大親友」「スイカ美味しそう」「2人ともイケメンくんになりますね 楽しみ」「木村さんもママになってるの感慨深い」「大きくなった」「赤ちゃんたちかわいすぎますね、こんなにキュルキュルおめめの赤ちゃんなかなかみないですよー」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真＆動画】中川翔子と双子の日常
「スイカ美味しそう」中川さんは「小2からの大親友木村がママになって、お祝い返しにめちゃくちゃおいしいスイカをくれました嬉しい！」とつづり、18枚の写真と1本の動画を投稿。双子の息子たちとのスリーショットや、息子たちが遊んでいる様子などです。おいしそうなスイカの写真も載せています。「ずっと仲良しの木村とほぼ同じときにママになるなんてしかも男子！息子たち同士も幼馴染になれるの楽しみ！」とのことです。また「リリイベも近いので美容院でトリートメントしてきました」と、美しい自撮りショットも公開しました。
「弟くんの後追い凄い！」8日にも、息子たちとのさまざまな写真を公開していた中川さん。「弟くんの後追い凄い！ちょっとでもママが離れると ぎゃー！と呼ぶのかわいすぎる」と、かわいらしいエピソードも披露しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)