フリーアナウンサーの神田愛花（46）が10日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。かつて朝の情報番組でメインキャスターを務めていた当時の遊びっぷりについて語った。

この日のゲストはフリーアナウンサーの杉崎美香と岡副麻希。杉崎は03年放送開始のフジテレビの朝の情報番組「めざにゅ〜」初代MCとして知られ、岡副は「めざましテレビアクア」「めざましテレビ」「めざましどようび」でリポーター、お天気キャスター、スポーツキャスターなどを務めた。

神田は「「めざましファミリー来ましたねえ」としみじみ。「私も、元めざましファミリーでございますから」「メインよ！真ん中立ってたからメインだと思うんですけれど」と胸を張ったが、MCのハライチは知らなかった様子で客席の反応は今一つ。

岩井勇気は「どう言うこと？パラレルワールドの話？」「マジで知らないんだけど」と怪しんだ。

その後当時の神田の写真が披露され、13年から14年に「めざにゅ〜」月〜水メインキャスターを務めたと紹介されると、岩井は「AI生成ですね」とボケ、神田は「本物！本物よ！」と言い張った。

「イケイケの頃よ」「合コンしまくりだったんですよ、この頃。合コン終えて、『めざにゅ〜』やってみたいな」と豪語し、「バリバリです、本当に」と平然と話した。