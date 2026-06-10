お笑いコンビ・見取り図が１０日、都内で行われた、不動産・住宅情報サービス「ＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ’Ｓ」による「賃貸管理のプロに聞く！夏の賃貸トラブル相談質」に出席。リリーは、フリーアナウンサー・今川菜緒との結婚後、初の公の場となった。

登場から間もなく、司会から結婚を祝福されたリリーは「すいません本当に。まあ引き続きといいますか、これからも愛妻家タレントとしてやっていきたいと思います」と堂々宣言。盛山晋太郎は「すごいな。そうやったっけ？愛妻家タレント？」とツッコミ。リリーは「杉浦太陽さんとヒロミさんがライバルです」と名指しして笑わせた。

リリーの結婚を知った際について盛山は「ひょうが降るんかと思いました」と驚きを口に。「一切結婚する気はないと思ってた。ロレックス買った後にクロムハーツ買ったりして、すごい独身を謳歌（おうか）していた」と赤裸々に独身時代を暴露。リリーは「それは結婚しても変わってない」と苦笑いした。

結婚の反響についてリリーは「（西川）きよし師匠から、お祝いしたいからショートメールで住所送ってくれって言われて、まだ無視されてます」と告白。結婚を経て住まいの意識も変化する部分があるようで、「今までは男の１人暮らしなんで、治安とかなんでも良かったんですけど、確かに“ママ”のために選んでいこうかなと思った」とママ呼びで吐露。盛山は「ヒロミさん以外のタレントがそれやっていいん？すごいなおまえ、愛妻家やな。こんな１８０度かじ切れる？」とツッコんでいた。