ＮＴＴは１０日、光技術を使った次世代通信基盤「ＩＯＷＮ（アイオン）」の国際展開の加速に向け、日韓台の大手企業などと資産規模約８００億円の投資ファンド「アイオンＡＩファンド」を設立すると発表した。

アイオンはＡＩ（人工知能）時代を支える日本発の通信インフラと期待されているが、実用化で苦戦しており、ファンドの設立で状況の打開を図る。

今月設立するファンドは、米シリコンバレーと東京に拠点を置く。主な投資先として、電気を光に変換する光電融合技術や、光でデータ処理を行うＡＩ半導体などの開発に取り組む北米やアジア、欧州の新興企業を想定する。まず有力な投資先を選定し、買収などが必要と判断した場合には、更なる資金の確保も含めて検討する方向だ。

１０日に東京都内で開かれた記者会見で、ＮＴＴの島田明社長は「新たな事業創出を推進し、次世代のＡＩインフラを形成していきたい」と話した。

ファンドは、ＮＴＴ、韓国の通信最大手「ＳＫテレコム」や半導体大手「ＳＫハイニックス」を傘下に持つＳＫグループ、台湾通信大手の中華電信などが共同で出資、運営する。三菱ＵＦＪ銀行などの３メガバンクやＫＤＤＩ、韓国サムスン電子など計約２０社もファンドへの出資に関心を示している。ソフトバンクグループ傘下の英アームや米ブロードコムなど海外の半導体大手も連携に前向きという。