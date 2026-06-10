17LIVE、もぎたて生スムージーを紹介するライブコマースイベントを開催中
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が8日から、ジェイフロンティア「もぎたて生スムージー」を紹介するライブコマースイベントを開催している。
17LIVE、もぎたて生スムージーを紹介するライブコマースイベント開催
○もぎたて生スムージーのWEBサイトモデル起用などのプライズ
このライブコマースイベントでは、もぎたて生スムージーを17LIVE限定価格で販売。対象のイチナナライバーは自身のライブ配信やSNSなどで、その魅力や取り入れ方を伝えながら、販売数に応じて順位が決まるライブコマースイベントに参加する。上位入賞者には、もぎたて生スムージーのWEBサイトモデル起用などのプライズが用意され、リスナーに商品の魅力を訴求する。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。
17LIVE、もぎたて生スムージーを紹介するライブコマースイベント開催
○もぎたて生スムージーのWEBサイトモデル起用などのプライズ
このライブコマースイベントでは、もぎたて生スムージーを17LIVE限定価格で販売。対象のイチナナライバーは自身のライブ配信やSNSなどで、その魅力や取り入れ方を伝えながら、販売数に応じて順位が決まるライブコマースイベントに参加する。上位入賞者には、もぎたて生スムージーのWEBサイトモデル起用などのプライズが用意され、リスナーに商品の魅力を訴求する。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。