【てんや】『冷や汁うどん』や『鰹の冷やしそば』など夏限定メニューが新登場!

ロイヤルグループが展開する「てんや」は、2026年6月11日から9月下旬まで、夏限定メニューを販売する。

てんや初登場となる『冷や汁』にうどんを合わせた『てんや流 冷や汁うどん』や『鰹の冷やしそば』、てんやの夏の定番メニュー『たれづけ大江戸天丼』もラインアップする。

また、2026年6月11日から、一部グランドメニューおよび商品価格の改定を実施する。『いろどり天丼』を終売し、新たに『元祖てんやの天丼』や『てんやの特上天丼』などを販売する。『オールスター天丼』は税込830円から税込860円へ価格を改定する。詳細は、6月11日以降、てんや公式ホームページ内メニューページで確認できる。

※記事中の価格は、いずれも税込表記。

【てんやの夏限定メニュー 画像はこちら】

【夏の期間限定商品 販売概要】

販売期間:2026年6月11日〜9月下旬予定

販売時間:各店舗の営業時間内

販売店舗:一部店舗を除く国内のてんや

※新千歳空港店、羽田空港第1ターミナル店、羽田空港第2ターミナル店、刈谷ハイウェイオアシス近鉄パークハウス店、けやきウォーク前橋店では、販売内容･価格が一部異なる。

※上里SA店、富士川SA店、未来ダイニング 文京グリーンコート店では、夏の期間限定商品を販売しない。

てんやの夏限定メニュー

【てんや流 冷や汁うどん】

宮崎の郷土料理をイメージし、瀬戸内産「真鯛」を使用した“冷や汁”がてんやに初登場する。九州の麦味噌にごまの風味を合わせ、コクがありながらもやさしい甘みのある味わいに仕上げた。具材には、「きゅうり」や「なす」などを使っている。

天ぷらには「海老」「いんげん」に加え、加熱すると果肉がとろけるようにやわらかく、ジューシーな甘みが特徴の「とろ〜り旨なす」を使用した。

◆てんや流 冷や汁うどん 1,260円

内容:海老･とろ〜り旨なす･いんげん･1人前うどん

※藪そばに変更できる。

※持ち帰り不可。

◆冷や汁(単品) 550円

瀬戸内産「真鯛」のほか、「きゅうり」「なす」「豆腐」「ねぎ、生姜」が入っている。

※天丼、定食を注文した場合、プラス400円でみそ汁を『冷や汁』に替えられる。

【鰹の冷やしそば】

藪そばに、「鰹のたたき天ぷら」のほか、「とろ〜り旨なす」「きす半身」の天ぷらを添えた。暑い日が続く夏には、のどごし良く楽しめる「冷やし」での注文がおすすめだという。

「鰹のたたきの天ぷら(国産)」は、高知の地元の人や、ツウの間で「刺身で食べるより好きかもしれない」「余ったたたきを最高に美味しく食べる裏技」として絶賛される食べ方だという。生よりも味が濃く、香り豊かで食感も楽しめる。鰹節も加えることで、かつおの風味を目一杯楽しめる。

◆鰹の冷やしそば 960円

内容:鰹のたたき天ぷら･とろ〜り旨なす®︎･きす半身･鰹節

※うどんに変更可能。藪そばまたはうどんは(冷･温)選べる。

※持ち帰り不可。

【たれづけ大江戸天丼】

2007年から販売しているてんやの夏を代表する人気商品。大きくふっくらとした「活〆一本穴子」、しっかりとした食べ応えある「大いか」、定番人気の「海老」と「いんげん」を香ばしく揚げ、甘辛い丼たれにくぐらせた。

◆たれづけ大江戸天丼(みそ汁付) 1,160円

内容:活〆一本穴子･海老･大いか･いんげん･広島菜

◆たれづけ大江戸天丼(小)藪そばサービスセット(みそ汁付) 1,470円

※(小)うどんに変更可能。(小)藪そばまたは(小)うどんは(冷･温)選べる。

◆たれづけ大江戸天丼弁当

持ち帰り:1,160円

デリバリー:1,570円

【穴子2種のご馳走天丼】

「天然大海老」や「活〆一本煮穴子」などを盛り込んだ“ごちそうシリーズ”から、『穴子2種のご馳走天丼』が登場する。「活〆一本煮穴子」と「穴子切身」の2種の穴子を一度に楽しめる。

◆穴子2種のご馳走天丼(みそ汁付) 1,690円

内容:天然大海老･活〆一本煮穴子･穴子切身･きす半身･いんげん

◆穴子2種のご馳走天重弁当(お新香付)

持ち帰り 1,690円(1個)

デリバリー 2,280円(1個)

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