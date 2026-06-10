お笑いコンビ「見取り図」のリリーが１０日、都内で行われた「ＬＩＦＵＬ ＨＯＭＥ’Ｓ 賃貸管理のプロに聞く！ 夏の賃貸トラブル相談室」に出席した。

リリーは５月２７日に、フリーアナウンサーの今川菜緒との結婚を発表して以来、初の公の場に登場。ＭＣから結婚を祝福されると会場からは大きな拍手。リリーも「ありがとうございます！」と頭を下げ、「引き続き愛妻家タレントとして頑張っていきたいと思います。今日もずっと妻のことを考えている。杉浦太陽さんがライバルです」と語り、笑いを誘った。

結婚を報告された時のことを振り返り、盛山は「ひょうが降るんかと思った（笑）。本当に結婚する気が一切ないと思っていたので。（リリーは）すごい独身を謳歌（おうか）してたんですよ。ロレックス買った次の日に、クロムハーツ買ったりしていたので」と笑うと、リリーは「結婚してもそれは変わりません」と誓った。

周囲からの反響も大きかったといい、リリーは、西川きよしから「ショートメールに住所を送ってくれって言われたので、送ったのですが、まだ無視されている。ちょっと怖いです」と衝撃のエピソードを語り、会場を笑わせた。

これからの家選びについて「今までは一人暮らしなので、治安とか何でも良かったんですけど、ママのために選んでいこうかなと思います。ママのための家ですから」と笑みを見せると、盛山は「ずっとやばいことやってるで」と思わずツッコミを入れていた。

リリーは、２７日深夜に放送された自身がパーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「スタンド・バイ・見取り図」（水曜・深夜０時）の放送内で「紆余（うよ）曲折ありましたけど、先日、籍を入れました」と報告。盛山は「やっとですか、リリーさん。いよいよか」と感慨深げに話していた。

イベントでは、２人の若手時代の賃貸住宅でのトラブルのエピソードを話した他、賃貸のお悩みあるあるクイズに挑戦した。