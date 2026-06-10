FEMMUEのシートマスク4種が集結！夏肌をいたわる限定アソートセット登場

夏の強い紫外線や冷房による乾燥、忙しさからくるお手入れ不足など、肌への負担が気になる季節。そんな夏肌をやさしくいたわるアイテムとして、FEMMUE（ファミュ）から数量限定の「アフターグロウ コンプリートセット」が登場しました。人気のシートマスク4種類を一度に試せる特別なセットは、その日の肌状態に合わせたケアが叶うのが魅力。毎日のスキンケアを少し特別な時間に変えてくれる注目アイテムです♪

夏肌を整える限定セットとは

アフターグロウ コンプリートセット［シートマスク］

価格：3,960円（税込）

FEMMUEの「アフターグロウ コンプリートセット」は、ブランドの人気シートマスク4種をアソートした数量限定セットです。

繊細なきらめきをまとった限定ボックスに収められたシートマスクは、ギフトにもぴったり。肌悩みやコンディションに合わせて使い分けられるため、FEMMUEを初めて試す方にもおすすめです。

セットには以下の4種類が含まれています。

・ドリームグロウマスク（RR）透明感*1・キメ 32mL×1枚

・ドリームグロウマスク（PF）ハリ・ツヤ 32mL×1枚

・ドリームグロウマスク（CP）肌引き締め・角質ケア 32mL×1枚

・ドリームグロウマスク（HR）保水・保湿 32mL×1枚

内容量：4種×各1枚入

展開カラー：限定パッケージ仕様

Chaponのひんやり入浴剤『北極からの招待状』で夏のバスタイムを快適に

肌悩みに合わせて選べる4種のマスク

「ドリームグロウマスク（RR）」は、透明感1とツヤを求める日におすすめ。ナイアシンアミドやカメリアオイル3、グルタチオンなどを配合し、乾燥によるくすみをケアしてみずみずしい肌へ導きます。

「ドリームグロウマスク（PF）」は、年齢に応じたうるおいケアをしたい方にぴったり。12種類のペプチド*5とパンテノールを配合し、ふっくらとしたハリ感とツヤをサポートします。

「ドリームグロウマスク（CP）」は、ごわつきや古い角質が気になる日に活躍。AHA・BHA・PHA・LHA*6を配合し、なめらかで健やかな肌印象へ整えます。

「ドリームグロウマスク（HR）」は、夏特有のインナードライ対策におすすめ。8種のヒアルロン酸8とボタニカルマイクロオイル9が角質層までうるおいを届け、しっとりとした肌をキープします。

ギフトにもぴったりな特別仕様

その日の気分や肌状態によって使い分けられるのも、このセットならではの魅力。疲れた日のご褒美ケアにはもちろん、大切な人へのプレゼントとしても喜ばれそうです。

販売はFEMMUE公式オンラインストアをはじめ、Cosme Kitchen全店、Biople全店、@cosme TOKYO、Amazon、伊勢丹新宿店ビューティアポセカリー、渋谷ロフト、銀座ロフト、LINEギフト、ZOZOCOSME、楽天公式ストアなどで取り扱われます。

※一部取扱のない店舗があります。

*1 うるおいを与えて透明感をもたらす

*3 ツバキ種子油

*5 ノナペプチド－1、ジ酢酸ジペプチドジアミノブチロイルベンジルアミド、アセチルヘキサペプチド－8、トリペプチド－1銅、トリペプチド－1、パルミトイルテトラペプチド－7、パルミトイルトリペプチド－1、パルミトイルトリペプチド－5、パルミトイルペンタペプチド－4、パルミトイルヘキサペプチド－12、ペンタペプチド－3、ヘキサペプチド－9

*6 乳酸、サリチル酸、グルコノラクトン、カプリロイルサリチル酸

*8 ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、アセチルヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、加水分解ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸K

*9 カノラ油、ヒマワリ種子油、メドウフォーム油、アルガニアスピノサ核油

まとめ

日々変化する肌コンディションに寄り添いながら、自分に合ったケアを選べるFEMMUEの「アフターグロウ コンプリートセット」。

透明感*1、ハリ、角質ケア、保湿と異なる魅力を持つ4種類のシートマスクを楽しめるため、夏のスキンケア時間がより充実したものになりそうです。

肌も心も満たされる贅沢なホームケアで、夏のダメージをやさしくリセットしてみてはいかがでしょうか♡